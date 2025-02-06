Президент Чехии обязал россиян отказываться от своего гражданства для получения чешского. Но до конца войны в Украине паспорта им не дадут

Президент Чехии Петр Павел подписал закон Lex Ukraine, который фактически запрещает предоставлять гражданство этой страны россиянам. Информация об этом опубликована на сайте президента Чехии, обратило внимание «Радио Свобода».

Закон в основном касается продления временной защиты украинских беженцев, положения о паспортах для россиян внесены туда в качестве поправок.

В соответствии с законом граждане России в обязательном порядке должны будут отказаться от российского паспорта, прежде чем получить чешский. При этом большинство россиян не смогут получить гражданство Чехии до завершения российско-украинской войны. Исключения будут сделаны для политических беженцев и детей до 15 лет. Все уже поданные заявки на гражданство будут заморожены.

Кроме того, в уголовный кодекс Чехии вводится новая статья, запрещающая «несанкционированное сотрудничество с иностранным государством». Эту поправку, как и положения о россиянах раскритиковали правозащитники, оппозиция и граждане России, живущие в Чехии. Авторы документа объяснили эти положения интересами национальной безопасности.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Чехия ввела одни из самых жестких ограничений для россиян среди европейских стран. Чехия перестала выдавать гражданам РФ туристические визы и новые виды на жительство, а также запретила въезжать напрямую из-за пределов Шенгенской зоны.

Для получения гражданства в Чехии нужно прожить в стране не менее 10 лет, и минимум пять из них — с разрешением на постоянное проживание.