Госдеп заявил, что американские суда смогут бесплатно проходить через Панамский канал. Панама это отрицает

Власти Панамы отвергли утверждение Государственного департамента США о том, что якобы отменили плату за проход через Панамский канал для судов, которые принадлежат Соединенным Штатам. Об этом, как сообщило агентство Reuters, 5 февраля заявило управление Панамского канала.

В управлении, которое контролирует правительство Панамы, заявили, что не вносили никаких изменений для судов США. «С полной ответственностью Управление Панамского канала, как оно уже заявляло, готово наладить диалог с соответствующими официальными лицами США по поводу прохода военных кораблей из этой страны», — сообщили в управлении.

Государственный департамент США заявил 5 февраля, что «правительство Панамы согласилось больше не взимать плату с американских государственных судов за проход через Панамский канал». «Это позволяет правительству США экономить миллионы долларов в год», — говорилось в заявлении Госдепа, опубликованном в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что собирается вернуть Панамский канал под контроль Соединенных Штатов, если власти Панамы не снизят плату за проход американских торговых судов и военных кораблей. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино говорил, что Панамский канал останется в составе этой страны.

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