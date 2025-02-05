Зеленский ввел санкции против директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и еще 54 человек за «уничтожение украинской культурной идентичности»

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против капитанов российских танкеров и лиц, «ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности», сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец, как пояснил Ермак.

Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.