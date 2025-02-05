The Wall Steet Journal: слияние Honda и Nissan оказалось под угрозой срыва. Компании объявили о начале переговоров полтора месяца назад
Совет директоров японского автопроизводителя Nissan планирует отклонить условия Honda по объединению, что ставит под угрозу план слияния двух компаний, пишет The Wall Street Journal.
Изначально предполагалось, что компании войдут в один холдинг на равноправных условиях. Но недавно Honda представила новое предложение. Из него следовало, что Nissan станет «дочкой» Honda.
Источник WSJ, знакомый с ходом переговоров, сообщил, Nissan считает новое предложение неприемлемым и планирует его отклонить.
В свою очередь японское издание Nikkei утверждает, что Nissan планирует приостановить переговоры о слиянии с Honda. Такое решение принято из-за того, что автопроизводители не смогли договориться о структуре объединенной компании и какую роль в ней будет играть каждая из сторон.
23 декабря 2024 года Honda и Nissan объявили, что начали переговоры о слиянии. Автопроизводители подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы «начать обсуждение и рассмотреть возможность интеграции бизнеса двух компаний путем создания совместной холдинговой компании».
Глава Honda Тосихиро Мибе объяснял решение начать переговоры о слиянии тем, что появление китайских автопроизводителей и новых игроков сильно изменило автомобильную индустрию, поэтому японским компаниям необходимо «нарастить потенциал, чтобы бороться с ними».
В случае слияния Honda и Nissan станут третьим по величине автопроизводителем в мире после японской Toyota и немецкой Volkswagen. Сейчас третье место занимает группа южнокорейских Hyundai и Kia.