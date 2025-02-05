Суд в Саратовской области оштрафовал пассажира поезда за «дискредитацию» армии по доносу проводницы

Саратовский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей пассажира поезда Сергея Габова, признанного виновным в «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Полицию для составления протокола вызвала проводница вагона, в котором он ехал.

На постановление суда обратило внимание саратовское издание «Взгляд-инфо». В тексте говорится, что 31 января Габов ехал поездом «Кисловодск —Киров», и говорил в вагоне, что он против проведения «специальной военной операции» и «желает помогать Украине». Кроме того, как следует из еще одного постановления суда, вынесенного в тот же день, Габов нецензурно выражался.

Проводница вагона по фамилии Ларина обратилась к начальнику поезда и вызвала полицию из-за «произошедшей между Габовым и другими пассажирами конфликтной ситуации». Показания, кроме нее, дала и другая пассажирка, попутчица Габова, которая услышала, как он сказал, что «лучше будет воевать за Украину, чем за армию России».

В итоге суд вменил Габову административные статьи о «дискредитации» и о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП), за которое его оштрафовали еще на 700 рублей. Габов, как следует из постановления суда, признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.