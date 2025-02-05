Самарского саксофониста Андрея Шабанова приговорили к шести годам из-за постов о войне. У него инвалидность второй группы

Центральный окружной военный суд Самары приговорил саксофониста Андрея Шабанова к шести годам колонии общего режима по обвинению в призывах к терроризму, сообщают RusNews и группа поддержки музыканта.

Шабанову вменили две статьи — о призывах к терорризму (часть 2 статьи 205.2 УК) и о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (пункт «в» части 2 статьи 280.4 УК), свидетельствует карточка на сайте суда.

Шабанова задержали в марте 2024 года. Поводом для дела стали его посты в соцсетях, в которых он высказался о действиях российских вооруженных сил. По версии следствия, Шабанов призывал бороться с Владимиром Путиным и действующей властью — в том числе путем финансовой поддержки ВСУ, легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса», а также диверсиями.

Шабанов — инвалид второй группы, у него диагностированы болезнь Бехтерева и псориаз. В заключении состояние его здоровья сильно ухудшилось, заболевания стали прогрессировать, ему не передавали ни лекарств, ни средств реабилитации. Кроме того, Шабанов, находясь на свободе, помогал своей матери, у которой инвалидность первой группы.

Обвинение просило для Шабанова восемь лет лишения свободы. В своем последнем слове на суде музыкант просил учесть, что в случае тюремного срока его мать останется без помощи. Он сказал, что «осознал свои непатриотичные поступки, считая себя виновным перед государством и народом России», и заверил, что «впредь такое не повторится».

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