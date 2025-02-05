Минтранс РФ объявил о начале массовой проверки танкерного флота

Российское министерство транспорта начало проверку компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Соответствующее поручение, напомнил Минтранс, дал президент РФ Владимир Путин после крушения судов в Керченском проливе.

Минтранс проверит «соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов». Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота. Завершить ее планируется в течение ближайших месяцев — «до начала навигации 2025 года».

«Кроме того, Минтранс России проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

5 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов, мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае.

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