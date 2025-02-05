Израиль объявил о выходе из Совета ООН по правам человека вслед за США

Израиль объявил о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ) — вслед за тем, как это сделали США. Об этом решении сообщил глава МИД страны Гидеон Саар в своих соцсетях.

Саар написал, что Израиль приветствует решение президента США Дональда Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека. «СПЧ ООН традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального изучения, и вместо этого навязчиво демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль», — заявил Саар.

По его словам, Израиль подвергся более чем 100 осуждающим резолюциям. Это более 20% всех резолюций, когда-либо принятых Советом, и больше, чем было принято в отношении Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых, уточнил Саар. Ранее власти Израиля не раз критиковали деятельность СПЧ ООН, а премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу писал об «антиизраильской одержимости» Совета после одной из его резолюций.

4 февраля указ о выходе из СПЧ ООН подписал президент США Дональд Трамп.

Совет по правам человека — межправительственный орган в системе ООН, созданный в 2006 году. В него входили 47 государств. Совет, как говорится на сайте ООН, «реагирует на чрезвычайные ситуации в области прав человека» и предоставляет рекомендации о том, как лучше реализовывать их на местах. Россия была избрана в СПЧ ООН в октябре 2020 года, но досрочно прекратила свои полномочия 7 апреля 2022 года. В 2023 году Россия решила вернуться в состав Совета, но не смогла набрать необходимое число голосов.