ФБК обвинил жену Максима Каца в сотрудничестве с «ВКонтакте», «Газпром-медиа» и холдингом НМГ (его совет директоров возглавляет Алина Кабаева)

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал ролик, в котором утверждается, что рекламное агентство жены Максима Каца Екатерины Патюлиной сотрудничает с «ВКонтакте», «Национальной Медиа Группой» и «Газпром-медиа».

Речь идет об агентстве «Авторские медиа», которое было создано Екатериной Патюлиной и блогером Ильей Варламовым в 2014 году. Директор ФБК Иван Жданов утверждает, что «Авторские медиа» ведут дела не через указанное на сайте юридическое лицо, а «через личное ИП Екатерины Патюлиной».

По данным ФБК, «Авторские медиа», в частности, получили в 2024 году 30 миллионов рублей от «ВКонтакте» за привлечение в соцсеть ютьюб-блогера Мамикса (более 15 миллионов подписчиков). Кроме того, в 2023 году ИП Патюлиной, как утверждает Жданов, получило почти 20 миллионов рублей от «ВКонтакте» за эксклюзивное размещение восьми роликов блогера Хаймана (19 миллионов подписчиков) в сообществе в «ВК».

Какой процент от этих денег остался у агентства, не уточняется.

В расследовании ФБК говорится, что за 2023 год агентство «Авторские медиа» получило от «ВКонтакте» и связанных с соцсетью юридических лиц 46 миллионов рублей, за 2024 год — 44 миллиона рублей.

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Соратники Алексея Навального также обвиняют агентство в сотрудничестве с «Национальной Медиа Группой» (НМГ), совет директоров которой возглавляет бывшая гимнастка и предполагаемая мать младших детей Владимира Путина Алина Кабаева. По данным ФБК, медиахолдингу принадлежит Hype Agency — маркетинговое агентство по продвижению блогеров. От него на ИП Патюлиной пришло 35 миллионов рублей, утверждают расследователи. По их данным, Hype Agency заказывает через «Авторские медиа» рекламу банковских карт Газпромбанка, нейросети Сбербанка и магазина приложений RuStore.

Еще одним клиентом «Авторских медиа» ФБК называет «Газпром-медиа». Агентство, как утверждается, получило от медиахолдинга деньги за рекламу федерального проекта министерства просвещения «Профессионалитет» — это проект, который набирает выпускников школ для обучения рабочим профессиям.

Кроме того, ФБК утверждает, что за 1,5 миллиона рублей рекламу у «Авторских медиа» заказывала компания «Позитив Технолоджиз», которая «занимается киберзащитой стратегических объектов». Компания находится под санкциями Евросоюза с середины 2023 года, а с 2021 года — под санкциями США. Вашингтон обвинял ее в поддержке государственных органов, в том числе ФСБ, а также в проведении мероприятий, на которых силовые ведомства занимались вербовкой.

Жданов в ролике также говорит, что Максим Кац «активно продвигал» «Авторские медиа» (в этом эпизоде в ролике приводятся его твиты 2016 года). «Несмотря на то, что Кац не является формальным учредителем „Авторских медиа“, понятно, что он активный вовлеченный участник, ну и очевидно, что в том числе живет на деньги от этого бизнеса. Это их семейный доход», — считает Жданов.

Максим Кац в разговоре с «Медузой» заявил, что не комментирует «текущие российские дела», связанные с его семьей. Он отметил, что его жена была создателем «Авторских медиа», но не является его владельцем.

«Могу сказать, что с этим агентством я сам сотрудничал, пока это было законно. Я, как и любой другой в нем блогер, сам формировал стоп-лист рекламодателей, само агентство никогда не решало, кого мне рекламировать, а кого нет. Так же происходит и с другими блогерами, рекламодателей каждый блогер выбирает сам. Моя жена была создателем этого агентства, но не является его владельцем», — заявил Кац.

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