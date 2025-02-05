Дания усиливает морской контроль в ответ на активность «старых судов, перевозящих нефть»
Дания усиливает государственный контроль судов, которые стоят на якоре у порта Скаген и не могут считаться «находящимися в мирном плавании», сообщает датское морское управление.
Этот шаг предпринимается в ответ на «активность старых судов, перевозящих нефть» через Датские проливы, что создает «повышенный риск и обеспокоенность для безопасности на море, моряков и окружающей среды», говорится в сообщении датского морского управления.
При контроле приоритет будет отдан танкерам, поскольку у них «высокий профиль риска», аварии, связанные с их участием могут иметь особенно серьезные последствия для безопасности, здоровья и окружающей среды.
В июне 2024 года Reuters писал, что Дания рассматривает возможность ввести ограничения против танкеров российского теневого флота и обсудила этот вопрос другими странами региона Балтийского моря и членами Евросоюза. Агентство отмечало, что Россия отправляет через Датские проливы, которые соединяют Балтийское море с Северным, около трети своего морского экспорта нефти.