RTVI: в Самаре убили бывшего мэра Виктора Тархова и его жену. По подозрению в убийстве задержана их внучка

Обновлено. В первой версии новости сообщалось, что Тархова застрелили. Позже RTVI уточнил, что бывшего мэра и его жену забили насмерть, а их тела месяц хранились законсервированными в бочках.

В Самаре убиты бывший мэр города Виктор Тархов и его жена Наталья, пишут RTVI, ТАСС и РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника RTVI в Следственном комитете Самарской области, убийство произошло около месяца назад. По подозрению в преступлении задержана внучка Тархова Екатерина Бельская, но она отказывается давать показания. По версии следствия, как пишет RTVI, после убийства Бельская продавала имущество убитых, включая принадлежащую бывшему мэру коллекцию икон и автомобили. О причинах убийства не сообщается.

Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 годы, в этом году ему исполнилось 77 лет. Летом 2022 года стало известно, что Виктор Тархов уехал из России в Норвегию. Об этом рассказала дочь Тархова Людмила, которую в тот момент судили по обвинению в вымогательстве 200 миллионов рублей у зампреда губернской думы Александра Милеева за неразглашение компрометирующих его сведений. Людмила Тархова говорила, что отец «тяжело перенес коронавирус и до сих пор восстанавливается».

В декабре 2022 года Людмилу Тархову приговорили к семи годам колонии. Свою вину в вымогательстве она отрицала. По данным RTVI, незадолго до убийства Тархов с женой приехал в Россию из Финляндии.