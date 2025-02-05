Группа Black Sabbath впервые за 20 лет даст в оригинальном составе. Вокалист Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд вместе выйдут на сцену 5 июля.

Мероприятие, получившее название The Final Show («Последний концерт»), пройдет в Бирмингеме — родном городе музыкантов. Прибыль от него направят на благотворительность.

Вместе с Black Sabbath в афише фестиваля заявлены сольная группа Оззи Осборна, а также Slayer, Metallica, Pantera, Alice in Chains и другие известные метал-группы.

Жена Оззи Осборна Шэрон рассказала, что ее 76-летний муж, прекративший выступления в 2023 году, «полон решимости» устроить в родном городе последнее шоу. «У Оззи не было возможности попрощаться со своими друзьями и поклонниками, и он чувствует, что точка не была поставлена. Это [будет] его точка», — сказала она.

Black Sabbath являются одной из наиболее влиятельных групп тяжелого рока и фактическими создателями стиля хеви-метал. Пик популярности группы пришелся на 1970-е годы. Оззи Осборн покинул Black Sabbath в 1980-м году, после чего начал успешную сольную карьеру.

Black Sabbath воссоединялись в оригинальном составе в конце 1990-х — начале 2000-х. В 2013 году группа (без участия Уорда) записала свой последний альбом, после чего провела несколько мировых туров и окончательно свернула деятельность в 2017 году.