«74.ru»: в приграничном районе Белгородской области погибли пятеро срочников, служивших в Челябинской области

В Шебекинском районе Белгородской области погибли пятеро срочников, служивших в Чебаркуле Челябинской области, пишет местное издание 74.ru.

Отец одного из погибших, 20-летнего Артема Жеребцова, рассказал, что его сын вырос в Челябинске, был призван в 2024 году, и осенью отправлен в Свердловскую область на обучение, которое, по его словам, заняло около двух недель. Почти сразу после этого батальон отправили в Белгородскую область.

«До этого им предлагали подписать контракт, обещали, что тогда никуда не отправят, но те, кто подписывал, уезжали точно так же», — говорит отец Артема Сергей Жеребцов. По его словам, его сын не подписывал контракт, но вместе с другими срочниками выполнял боевые задачи в приграничье.

Сергей Жеребцов утверждает, что несколько срочников, оказавшись в Белгородской области, «сами построили себе блиндаж» в районе села Нехотеевка, и заселились туда. 10 января он созвонился с Артемом последний раз, а утром 11-го в результате попадания снаряда блиндаж засыпало и все погибли, говорит Сергей Жеребцов. По его словам, четверо погибших вместе с его сыном также были срочниками из разных регионов.

Во всех справках о смерти срочников указана причина — взрыв управляемого снаряда. На похоронах Артема Жеребцова выступил военный комиссар Металлургического района Челябинска Александр Чернов, который сказал, что после призыва на срочную службу Артем был направлен в Чебаркуль, а их батальон «выполнял боевые задачи по охране государственной границы».