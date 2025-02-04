В шведском городе Эребру произошла стрельба в школе. Есть пострадавшие

В шведском городе Эребру произошла стрельба в школе, сообщает местное издание Aftonbladet. Информацию о стрельбе подтвердил министр юстиции Швеции Гуннар Стремер. Он назвал ситуацию «очень серьезной».

Aftonbladet со ссылкой на полицию пишет о пяти раненых.

Сотрудник магазина, расположенного рядом со школой, рассказал журналистам, что слышал «пять коротких взрывов»

Несколько десятков учеников вместе с учителями смогли укрыться в соседнем ресторане, им не разрешают его покидать. По словам учеников, в школу вошел «человек в маске».

По данным местных СМИ, ближайшие больницы перешли на усиленный режим работы в связи с возможным прибытием пострадавших.