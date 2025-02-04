В Екатеринбурге книгу вернули в библиотеку спустя 100 лет
Житель Екатеринбурга вернул в местную библиотеку имени Белинского книгу, которую взяли почитать на дом в 1919 году, рассказали в пресс-службе библиотеки.
Дидактический очерк «Внимание и интерес при обучении» под редакцией А. И. Анастасьева 1903 года выпуска обнаружил екатеринбуржец Анатолий Сидоренко. По его словам, в книгу был вложен лист с записью о том, что очерк взяли в библиотеке в июле 1919 года и должны были вернуть через месяц. Лист не сохранился, но на издании стоит старая печать библиотеки, отметили в пресс-службе.
«Почему читатель не вернул ее через месяц — остается только догадываться. Просто для справки: 14 июля 1919 года в Екатеринбург вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть. Так что додумывайте сами, что там могло произойти», — добавили в библиотеке. Кто взял книгу в 1919-м и где именно ее нашли, не уточняется.
Издание уже не числится в библиотеке, поэтому его заново занесут в фонды и передадут в отдел редких книг.