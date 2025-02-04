Российские войска ударили по зданию городского совета в Изюме Харьковской области, известно о пяти погибших

Российские войска нанесли удар по центральной части города Изюм Харьковской области, известно как минимум о пяти погибших, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам Синегубова, более 40 человек обратились за медицинской помощью, 24 госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть мальчик шести лет и девочка 16 лет, они в состоянии средней тяжести.

В результате удара частично разрушены административные здания, повреждены 170 квартир в жилом доме. По предварительным данным, удар был нанесен баллистической ракетой, сообщил Синегубов.

Мэр города Валерий Марченко рассказал телеканалу «Суспільне», что ракета попала в административное здание и повредила его, еще одно здание рядом и многоэтажные дома. «Военных здесь не было. Это здания, в которых работали наши службы: налоговая, соцзащита, казначейство. Погибли гражданские люди, видимо, они были у паспортного стола», — сказал Марченко.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Изюма и уточнил, что ударом разрушена часть здания городского совета. «С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять больше силы — силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, — чтобы остановить террор и защитить жизни», — написал он.