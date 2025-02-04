Неделю назад: чиновница Минпросвещения предлагает вернуть школьные дискотеки «для романтических отношений». Сейчас: ее место занимает участник войны

Участник российско-украинской войны может стать новым директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ. Об этом 4 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания отметил, что 35-летний Дудко «может занять» эту должность, второй источник сказал, что его назначение «не исключено».

Борис Дудко может сменить на этом посту Наталью Агре, которая возглавляла департамент Минпросвещения с лета 2024 года. Агре сообщила 4 февраля РИА Новости, что ушла с должности по собственному желанию. «Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу», — сказала Агре журналистам.

Наталья Агре 30 января выступила в Госдуме на круглом столе «От народосбережения — к народоумножению». В ходе выступления она заявила, что детям нужно создать условия для начала романтических отношений. «Наверное, очень важно подумать как воспитательные мероприятия… Понятно, что у нас проходит специальная военная , [мы проводим много] таких серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?» — сказала Агре на круглом столе.

Она отметила, что только 8% молодых людей в возрасте от 18 до 21 года хотят семейной жизни. «Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений… Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание», — говорила чиновница.

Как отмечает РИА Новости, после заявления Агре Минпросвещения сообщило, что не работает над проектами, связанными с демографией.

После того, как СМИ сообщили об увольнении Натальи Агре, чиновница в разговоре сТАСС выразила надежду, что дискотеки вернутся в школы. «Да, я очень надеюсь, что школьные дискотеки вернутся. Дети будут готовить списки песен, игра на гитаре и других инструментах станет опять популярной у детей, а девочки и мальчики будут ждать этих прекрасных неформальных мероприятий, чтобы пригласить на танец и проводить домой. А что будет дальше, мы узнаем из статистики, очень надеюсь, что школьную любовь дети пронесут во взрослую жизнь и обязательно сыграют свадьбу, нарожают детей, и, как говорится в русских народных сказках, будут жить поживать и добра наживать», — сказала она.