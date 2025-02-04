Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится в больнице, у него диагностировали «эмоциональное выгорание». Об этом сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на адвоката политика Ханса-Петера Хубера и заявление его лечащего врача для парламентской комиссии.

В своем заключении врач отметил, что 80-летний Шредер страдает «тяжелым синдромом выгорания с типичными признаками глубокого истощения и сильного недостатка энергии». У него также наблюдаются «трудности с концентрацией внимания и проблемы с памятью, а также нарушения сна».

Врач также написал о «снижении эмоциональной устойчивости» бывшего канцлера.

«Ни в настоящее время, ни в обозримом будущем он не способен справиться с физическим и психологическим стрессом длительного — особенно публичного — допроса в следственной комиссии», — цитирует агентство заявление врача.

Летом 2024 года Шредера вызвали для допроса в парламентскую комиссую федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания в связи с расследованием деятельности фонда «Защита климата и окружающей среды MV» и строительства газопровода «Северный поток — 2». Бывший канцлер должен был выступить в парламентской комиссии в середине января, но выступление было отменено в связи с ухудшением состояния здоровья Шредера.

Фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был создан в январе 2021 года в земле Мекленбург — Передняя Померания при участии компании Nord Stream 2 AG. Среди целей организации значился «вклад в продолжение строительства» газопровода «Северный поток — 2». Критики фонда называли его фейковым и утверждали, что он был создан только для того, чтобы обойти санкции США при завершении строительства газопровода на территории Германии. Как напоминает DW, создание фонда лоббировали представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе со Шредером. Сам он ранее получил на свою деятельность от «Газпрома» 20 миллионов евро.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. После отставки он возглавил совет директоров компании-оператора проекта «Северный поток». С сентября 2017 по май 2022 года Шредер был председателем совета директоров «Роснефти».