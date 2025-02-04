El Pais: более 100 украинских организаций в сфере культуры и СМИ остались без поддержки после заморозки программ USAID

Более ста организаций в сфере культуры и СМИ в Украине остались без поддержки после заморозки программ Агентства США по международному развитию (USAID), пишет испанская El Pais, поговорившая в том числе с источниками из миссии ООН в Украине.

По данным газеты, финансирование от USAID получало большинство небольших независимых украинских СМИ. Серьезнее всего заморозка отразилась на расследовательских изданиях Bihus.Info и «Слідство.Інфо», пишет El Pais — в обоих медиа финансирование со стороны США составляло более 80%.

О сложностях сообщали и другие украинские СМИ. Например, Hromadske предложило читателям поддержать издание, поскольку часть проектов, которые редакция реализовывала благодаря грантам, была временно остановлена.

El Pais пишет, что Украина была одним из крупнейших получателей гуманитарной и экономической помощи США. За почти три года войны страна получила через USAID более 34 миллиардов евро невоенной помощи. В 2023 году сумма помощи составила 16,5 миллиарда евро, в то время как средний размер помощи, оказываемой USAID другим странам, составляет 545 миллионов евро, отмечает испанская газета.

США — крупнейший в мире донор гуманитарной помощи, на которую тратится около 1% бюджета страны. В день своей инаугурации Дональд Трамп заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы провести ревизию программ на соответствие «американским ценностям» и целям внешней политики США. После вступления в силу распоряжения о заморозке сотрудники USAID в Украине начали получать приказы остановить всю работу.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который при Трампе возглавляет департамента эффективности государственного управления (DOGE), подверг агентство жесткой критике. Он написал, что USAID финансировало исследования биологического оружия, включая ковид, а также что это преступная организация, которой «пора умереть».

Администрация президента США Дональда Трампа также публично раскритиковала деятельность USAID, заявив о масштабных «расточительстве и злоупотреблениях». Она сообщила, в частности, что агентство направило сотни миллионов долларов на «ирригационные каналы, оборудования и удобрения, используемые для беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане», а также на «трансгендерную оперу» в Колумбии, на «трансгендерный комикс» в Перу и на финансирование туризма в Египте. 3 февраля исполняющим обязанности главы USAID был назначен госсекретарь Марк Рубио, что, как отмечали американские СМИ, означает, что агентство фактически передано под контроль Госдепартаменту США.

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