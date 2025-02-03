Путин поручил провести в 2025 году музыкальный конкурс «Интервидение». В «Евровидении» Россия не участвует с 2022 года

3 февраля Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье в 2025 году. Конкурс, говорится в указе, проводится «в целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Оргкомитет «Интервидения» возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, наблюдательный совет — замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Министр культуры РФ Ольга Любимова выступила с предложением провести конкурс еще в сентябре 2023 года. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст тогда сообщил, что «Интервидение» предлагается провести в 2024 году. Он пообещал, что конкурс станет «свободной трибуной, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки»

В сентябре 2024 года спецпредставитель Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что конкурс, «предположительно» пройдет осенью 2025 года (в указе Путина даты нет). По словам Швыдкого, в «Интервидении» примут участие «около 20 стран, а может даже больше». Осенью 2024 года Путин говорил , что «китайские друзья» поддержали идею России «создать высокого уровня фестиваль по типу „Интервидения“».

Конкурс песни «Интервидение» проходил в 1970-1980-е годы в странах социалистического блока, прежде всего, в Польше. Позже конкурс несколько раз пытались перезапустить. Так, в 2008 году медиагруппа «Красный квадрат» и Первый канал организовали в Сочи детский конкурс «Интервидение», в котором участвовали исполнители из 11 стран бывшего СССР. В 2015 году конкурс вновь хотели провести в Сочи, но его проведение отменили на фоне аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе.

Россию отстранили от «Евровидения» из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году.