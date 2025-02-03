Бейонсе впервые получила «Грэмми» за лучший альбом

Певица Бейонсе получила музыкальную премию «Грэмми» в номинации лучший альбом 2024 года за альбом «Cowboy Carter».

В этой номинации, кроме нее, были также Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Charli XCX. Также Бейонсе победила в номинациях «Лучший кантри-альбом» и «Лучший кантри-дуэт» за песню «II Most Wanted» с Майли Сайрус.

Больше всего наград у Кендрика Ламара — его песня «Not Like Us» выиграла в пяти номинациях, включая «Запись года», «Песня года», «Рэп-исполнение года», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее музыкальное видео». Таким образом Кендрик Ламар стал 22-кратным обладателем премии.

Певица Charli XCX выиграла три статуэтки, Сабрина Карпентер — две. Чапел Рон объявили лучшей новой артисткой.

Бейонсе — самый награждаемый артист в истории «Грэмми». До этого года она получала премию 32 раза, но ни разу в номинации «Лучший альбом». В этом году она стала еще и самым номинируемым артистом в истории премии — у нее было 11 номинаций.

Читайте также

Бейонсе — чемпионка по количеству «Грэмми» Рассказываем, как она стала главной поп-звездой мира, уничтожив границу между музыкой и политикой

Читайте также

Бейонсе — чемпионка по количеству «Грэмми» Рассказываем, как она стала главной поп-звездой мира, уничтожив границу между музыкой и политикой