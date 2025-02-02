В приграничном поселке Белгородской области при ударе украинского беспилотника погиб мирный житель

В поселке Малиновка Белгородского района, расположенном недалеко от границы с Украиной, в результате удара беспилотником погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, при детонации взрывного устройства беспилотника местный житель получил травмы и умер до приезда скорой помощи. Малиновка находится менее чем в 20 километрах по прямой от границы.

Также под удар украинского беспилотника, как заявил Гладков, попал ехавший по дороге автомобиль в Шебекинском округе. Пострадали два человека — мужчина, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения, и женщина, у которой множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и рук.