Телеканал «Россия 1» рассказал, что DeepSeek разработан на основе советского кода. Это новость сатирического издания «Панорама»

В программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказали, что китайский чат-бот DeepSeek был разработан на основе советского кода. Об этом несколькими днями ранее написало сатирическое издание «Панорама».

«Разработчики DeepSeek рассказали, что основой для нейросети стал программный код, который был разработан советскими программистами еще в 1985 году», — говорится в сюжете «Вестей», фрагмент которого опубликовала в соцсети X сама «Панорама».

К посту приложена ссылка на первоисточник этой «новости» — вышедшую 29 января публикацию «Панорамы», в которой рассказывается о несуществущем интервью главы DeepSeek Лян Вэньфэна подкастеру Лексу Фридману. «Не буду лукавить, наш искусственный интеллект был создан на базе советских разработок, а именно — системы ОГАС академика Глушкова. Без нее мы бы никогда не догнали американцев с их ChatGPT», — якобы говорит Вэньфэн.

1 февраля «новость» о советском коде, лежащем в основе DeepSeek, разошлась по популярным телеграм-каналам и пабликам во «ВКонтакте» — например, «Рифмы и панчи». Заметку также опубликовала «Общественная служба новостей». Впоследствии посты были удалены.

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