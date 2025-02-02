Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к британской логистической компании Raven Russia и постановил передать Росимуществу 16 складских комплексов, сообщили в самой компании.

В заявлении самой компании говорится, что комплексы были построены и приобретены Raven Russia с 2005 года. Суд признал их «транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу». Заседание прошло 31 января.

По версии Генпрокуратуры, которую приводит «Коммерсант», Raven скупала терминалы с нарушением закона об иностранных инвестициях, и в итоге стала владельцем сети терминалов, расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры — в том числе МКАД, московских аэропортов и морского порта Петербурга. В марте 2022 года компания заключила сделку по продаже российского бизнеса Raven Russia местному топ-менеджменту, которая, как утверждает ведомство, была направлена на то, чтобы скрыть иностранное владение. Генпрокуратура попросила суд признать эту сделку недействительной.

По информации РБК, заседание проходило в закрытом режиме, решение суда, скорее всего, опубликовано не будет. По словам представлявшего интересы Raven Russia в суде Ивана Веселова, закрыть процесс попросила Генпрокуратура, объяснив, что хочет «защитить тайну ответчиков».

В компании заявили о многочисленных процессуальных нарушениях во время слушаний. «Raven Russia особо отмечает безосновательное, по мнению компании, проведение судебного заседания 31.01.2025 в закрытом режиме и удаление прессы из зала судебного заседания, а также отказ суда привлечь к участию в деле компаний-собственников акций и долей обществ, изымаемых в пользу государства», — говорится в заявлении.

Raven Russia назвала решение суда незаконным и необоснованным, и заявила, что будет обжаловать его. Обязательства перед арендаторами и контрагентами компания продолжит выполнять, «несмотря на указанные обстоятельства».

«Коммерсант» называет Raven Russia крупнейшим владельцем складской недвижимости в стране.