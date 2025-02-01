В Нальчике до смерти избили 87-летнюю женщину. Родственники погибшей утверждают, что на нее напал вернувшийся с войны в Украине

В Нальчике убита 87-летняя женщина. Родственники погибшей рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что 30 января на улице на Нину С., вышедшую на прогулку, набросился 23-летний Рустам Н., который избивал ее в течение 20 минут, пока она не умерла.

По словам родных погибшей, Рустам недавно вернулся с войны в Украине из-за ранения. Перед нападением, по их данным, он употреблял наркотики. Нападавшего задержали. Его отец, сообщил телеграм-канал, работает в местном управлении ФСИН, однако после произошедшего подал рапорт об увольнении.

Дело об убийстве в Нальчике взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. В распространенном информационным центром СК России сообщении говорится, что «30 января текущего года в городе Нальчике местный житель, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, избил пожилую женщину, имеющую статус „дитя войны“, после чего задушил ее и скрылся».

«В СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело, фигурант задержан», сообщил Информационный центр СК, не став уточнять иные подробности.

Бастрыкин, следует из сообщения, потребовал у руководителя Следственного управления СК по республике «доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах».