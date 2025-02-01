В Липецкой области упала ступень ракеты. 540 домов остались без электричества

В Липецкой области из-за падения ступени ракеты было нарушено электроснабжение домов в Елецком районе. В официальном телеграм-канале правительства Липецкой области, сообщили о «падении отработанной ступени авиационного ракетного комплекса».

Погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении, энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение.

Пресс-служба правительства также напомнила утром 1 февраля Минобороны РФ сообщало «о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины».

«Горизонтальная Россия — 7×7» сообщала, что без электричества в Елецком районе остались 540 домов в шести населенных пунктах, начались перебои со связью. Baza писала, что жители одной из деревень слышали сильный грохот, а в поле обнаружили огромную воронку.

Российские войска вечером 31 января и ранним утром 1 февраля ударили ракетами и дронами по нескольким регионам Украины, в том числе по Полтаве, Харькову и Запорожью, где были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Минобороны РФ отчиталось о «групповом ударе высокоточным оружием большой дальности», в результате которого «все назначенные объекты поражены».