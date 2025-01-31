В Финляндии школьника с российским гражданством не пустили на экскурсию по АЭС

В Финляндии ученику гимназии, у которого есть финское и российское гражданства, не позволили участвовать в экскурсии с другими школьниками на атомной электростанции «Олкилуото». Об этом пишет финское издание Yle.

Инцидент произошел еще в ноябре 2024 года. Как рассказала мать мальчика Анастасия, ее сын Дима должен был вместе с другими учениками гимназии Kulosaaren lukio ехать на экскурсию на АЭС. Но вместо этого он получил письмо в школьной системе Wilma о том, что не может участвовать в мероприятии, так как родился в России.

В письме говорилось, что это «жесткая линия корпоративной безопасности, повлиять на которую было невозможно». «Неужели на АЭС реально думают, что ребенок может оказаться шпионом? В чем смысл отказа? Каким образом мой сын несет ответственность за сложившуюся в мире ситуацию? Это абсолютно расистское, нелепое и противоправное обоснование неучастия в экскурсии», — заявила Анастасия.

Директор гимназии Миннариитта Райтио сообщила журналистам, что участникам экскурсии необходимо было предварительно заполнить анкету с личными данными. «После этого мы получили из Олкилуото информацию о том, кто попадает на экскурсию. Решение принималось именно там», — пояснила директор.

Глава пресс-службы АЭС Йоханна Ахо заявила, что на основе оценки рисков в области корпоративной безопасности и сотрудничества с властями было принято решение не допускать граждан России и Беларуси на экскурсии на ядерные объекты. По ее словам, они «могут попасть в гостевой центр, но экскурсии по самому объекту невозможны».

В офисе омбудсмена по вопросам равноправия отметили, что согласно финскому законодательству, иногда к гражданину, как пишет Yle, возможно относиться по-разному, если это основано на законных основаниях, или в силу объективных причин.

«Дифференцированное обращение с человеком должно основываться на законе, иметь приемлемую цель и средства для достижения этой цели должны быть соразмерными. В противном случае оно может считаться дискриминацией. В некоторых случаях дифференцированное обращение не требует законодательного регулирования, но даже тогда оно должно иметь приемлемую с точки зрения базовых человеческих прав цель, а средства ее достижения должны быть соразмерными», — сказал эксперт офиса омбудсмена Матти Ютила.