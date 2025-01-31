США введут пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая с 1 февраля. Трюдо призвал канадцев готовиться к «тяжелым временам»

Президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики, они вступят в силу 1 февраля. Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Reuters.

Для Канады и Мексики размер пошлины составит 25%, для Китая — 10%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада примет «мощные, но разумные» ответные меры на любые пошлины, введенные США. При этом он сказал, что жителям страны необходимо готовиться к тяжелым временам.

«Я не буду приукрашивать — в ближайшие дни и недели наша страна может столкнуться с трудными временами. Я знаю, что канадцы могут быть встревожены и обеспокоены, но я хочу, чтобы они знали, что федеральное правительство поддерживает их», — приводит его слова The Guardian.

75% экспорта Канады приходится на США.

Источники Reuters утверждали, что Трамп может отложить введение пошлин до 1 марта. «Я видела эти сообщения, это неправда», — прокомментировала эту публикацию пресс-секретарь Белого дома.

The Guardian отмечает, что в Канаде и Мексике уже разработали ответные меры в отношении США, что «повышает вероятность разрушительной торговой войны».

После победы на выборах Трамп объявил, что, вернувшись в Белый дом, подпишет все необходимые документы для того, что ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады. Он объяснял это тем, что Мексика должна остановить нелегальных мигрантов, которые пребывают в США, а Канада — остановить поток наркотиков в США, в частности, фентанила.

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