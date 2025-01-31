Минюст объявил «иноагентами» журналиста Владимира Раевского и педагога Диму Зицера
Источник: Минюст РФ
Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», добавив в него семь человек.
В список включены:
- журналист Владимир Раевский;
- педагог Дима (Вадим) Зицер;
- журналист «Русской службы Би-би-си» Илья Абишев;
- журналистка «Русской службы Би-би-си» Елизавета Фохт;
- журналист Андрей Новашов;
- блогер Антон Суворкин (Anton S);
- журналист Дмитрий Сухарев.
В обосновании внесения в реестр Минюст пишет, что каждый из семи включенных в список выступал против российского вторжения в Украину. Они также принимали участие в создании или распространении материалов «иноагентов» и распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей.
Дима Зицер — педагог, основатель петербургской Школы неформального образования «Апельсин» и ведущий программы «Любить нельзя воспитывать». В начале февраля в издательстве «Медузы» выходит книга Димы Зицера «Любовь в условиях турбулентности». Вы можете оформить предзаказ на книгу уже сейчас.