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Минюст объявил «иноагентами» журналиста Владимира Раевского и педагога Диму Зицера

Источник: Минюст РФ

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», добавив в него семь человек.

В список включены:

  • журналист Владимир Раевский;
  • педагог Дима (Вадим) Зицер;
  • журналист «Русской службы Би-би-си» Илья Абишев;
  • журналистка «Русской службы Би-би-си» Елизавета Фохт;
  • журналист Андрей Новашов;
  • блогер Антон Суворкин (Anton S);
  • журналист Дмитрий Сухарев. 

В обосновании внесения в реестр Минюст пишет, что каждый из семи включенных в список выступал против российского вторжения в Украину. Они также принимали участие в создании или распространении материалов «иноагентов» и распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей.

Дима Зицер — педагог, основатель петербургской Школы неформального образования «Апельсин» и ведущий программы «Любить нельзя воспитывать». В начале февраля в издательстве «Медузы» выходит книга Димы Зицера «Любовь в условиях турбулентности». Вы можете оформить предзаказ на книгу уже сейчас.