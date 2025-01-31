Минюст объявил «иноагентами» журналиста Владимира Раевского и педагога Диму Зицера

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», добавив в него семь человек.

В список включены:

журналист Владимир Раевский;

педагог Дима (Вадим) Зицер;

журналист «Русской службы Би-би-си» Илья Абишев;

журналистка «Русской службы Би-би-си» Елизавета Фохт;

журналист Андрей Новашов;

блогер Антон Суворкин (Anton S);

журналист Дмитрий Сухарев.

В обосновании внесения в реестр Минюст пишет, что каждый из семи включенных в список выступал против российского вторжения в Украину. Они также принимали участие в создании или распространении материалов «иноагентов» и распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей.

Дима Зицер — педагог, основатель петербургской Школы неформального образования «Апельсин» и ведущий программы «Любить нельзя воспитывать». В начале февраля в издательстве «Медузы» выходит книга Димы Зицера «Любовь в условиях турбулентности». Вы можете оформить предзаказ на книгу уже сейчас.