Главреда рязанской «Новой газеты» и председателя местного «Яблока» задержали по делу о вымогательстве. В партии задержание назвали местью за активную позицию

Председателя рязанского отделения партии «Яблоко» и главного редактора местной газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова, а также главного редактора издания «Новая газета»-Рязань Алексея Фролова задержали по делу о вымогательстве, сообщает ТАСС.

По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о вымогательстве 300 тысяч рублей у генерального директора «специализированной коммерческой организации» Рязанской области. Также задержана «предполагаемая сообщница» Наталья Смольянинова, которая ранее работала в рязанской «Новой газете».

В рязанском СК ТАСС подтвердили задержание троих человек по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, но фамилии не назвали.

По версии следствия, Фролов в 2024 году опубликовал несколько статей об исполняющем обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей. В материалах были сведения, подрывающие деловую репутацию и. о. гендиректора. Следствие утверждает, что подозреваемые встретились с героем публикаций и потребовали 300 тысяч рублей, которые он им передал.

В комментарии Смирнова, который приводит «Вид сбоку», говорится: «Вымогательство не признаем, правовую позицию формулируем». В рязанском отделении «Яблока» задержание Смирнова назвали местью за его «активную депутатскую и политическую работу, в частности — за кампанию против упразднению местного самоуправления в регионе».

«Ни о каком вымогательстве речи быть не может. Мы заранее знали, что Константин в зоне риска. Он как политик, как журналист и депутат уже несколько месяцев вел в Рязанской области огромную работу против уничтожения муниципалитетов», — заявил лидер партии Николай Рыбаков.