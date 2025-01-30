«Важные истории»: двоюродный брат Кадырова купил виллу в Дубае, которая служит главе Чечни «неофициальным посольством» республики

В декабре 2022 года двоюродный брат Рамзана Кадырова Шахрудди Эдильгириев стал владельцем виллы в Дубае, на которой глава Чечни принимал высокопоставленных гостей, пишут «Важные истории».

Вилла площадью 1026 квадратных метров расположена на территории гостиничного комплекса Zabeel Saray на искусственном острове Палм-Джумейра. Ее стоимость оценивается в 14,4 миллиона долларов.

По данным журналистов «Украинской правды», Кадыров примерно с 2014 года использовал виллу в Дубае в качестве «неофициального посольства Чечни». В 2017 году Кадыров принимал здесь боксера Майка Тайсона и встречался с местными бизнесменами. Также на этой вилле останавливались представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах, приближенные к Кадырову чеченские силовики и другой его двоюродный брат, который, по данным Королевского объединенного института оборонных исследований, приложил дипломатические усилия к тому, чтобы страны Ближнего Востока отказались от введения санкций против России.

19 октября 2023 года Шахрудди Эдильгириев, по данным масштабной утечки данных о дубайских объектах недвижимости, купил еще три виллы стоимостью около шести миллионов долларов.

Шахрудди Эдильгириев — младший из трех двоюродных братьев Кадырова. Они, как и глава Чечни, родились в селе Центорой, их мать — родная сестра Ахмата Кадырова, отца Рамзана. Старший из братьев, Амруди Эдильгириев, как пишут «Важные истории», занимал разные должности в органах власти Чечни, а сейчас отвечает за строительство мечетей в республике. Средний брат, Пахрудди Эдильгириев, по данным Der Spiegel, работал сотрудником охраны Кадырова. Об этом же рассказывал чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов.