В Испании произошел взрыв на заводе производителя боеприпасов Rheinmetall. Пострадали шесть человек

В испанском регионе Мурсия произошел взрыв на заводе немецкого оборонного завода Rheinmetall. Об этом сообщило испанское агентство EFE со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошел в районе 16:20 по местному времени (18:20 мск) 30 января.

В результате пострадали шесть рабочих, они получили различные травмы — ушибы, ожоги, травму головы, отравление дымом. Пятерых пострадавших госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.

Причины происшествия не сообщаются.

По данным координационного центра по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел на территории предприятия компании Rheinmetall Expal Munitions, которая производит боеприпасы и взрывчатые вещества, пишет El Pais. Предположительно, взрыв произошел на одном из пороховых складов компании.

Концерн Rheinmetall — один из крупнейших в мире производителей артиллерийских боеприпасов. С начала полномасштабного вторжения Rheinmetall обеспечивает значительную часть потребностей Украины в оружии: концерн получил от властей Германии и других европейских стран большое количество заказов на производство снарядов и вооружения.