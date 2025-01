Умерла певица и актриса Марианна Фейтфулл

В возрасте 78 лет умерла британская певица и актриса Марианна Фейтфулл. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на представителя певицы.

Фейтфул умерла у себя дома в Лондоне в окружении семьи.

Марианна Фейтфул родилась в 1946 году в Лондоне, но росла в городе Рединг. В подростковом возрасте она переехала в столицу, где познакомилась с менеджером The Rolling Stones Эндрю Луг Олдхэмом. В 1964 году Фейтфул выпустила песню As Tears Go By, написанную для нее Миком Джаггером и Китом Ричардсом. Песня стала хитом, на следующий год Фейтфул выпустила еще три сингла, попадавших в топы чартов Великобритании и США.

Ее первые альбомы середины 1960-х годов позволили ей стать частью «британского вторжения» в американские чарты.

Marianne Faithfull — As Tears Go By (Official Lyric Video) MFaithfullVEVO

Как писала BBC, вскоре Фейтфулл вошла в близкий круг The Rolling Stones, стала подругой Джаггера и «ключевой фигурой в богемном мире свингующего Лондона середины 1960-х». Тогда же она стала активно играть в театре и сниматься в кино, в том числе в фильмах с Орсон Уэллсом и Аленом Делоном.

Фейтфулл часто называли музой The Rolling Stones. Так, песня Sympathy for the Devil была вдохновлена романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», с которым Джаггера познакомила именно Фейтфул. Кроме того, наркозависимость певицы нашла отражение в нескольких песнях The Rolling Stones, в том числе You Canʼt Always Get What You Want, напоминает The Guardian.

Проблемы с наркотиками привели к тому, что в какой-то момент певица оказалась фактически бездомной. Она вернулась к музыкальной карьере в 1976 году с альбомом Dreamin' My Dreams, а еще через три года выпустила Broken Dreams, который «явил миру совершенно другого артиста». На это альбоме она продемонстрировала «с трудом обретенную мудрость» и изменившийся голос, «которые определили вторую часть ее карьеры».

Фейтфулл сотрудничала со многими известными музыкантами, среди которых были Пи Джей Харви, Деймон Албарн, Лу Рид, Ник Кейв.

Marianne Faithfull — The Gypsy Faerie Queen feat. Nick Cave (Official Music Video) Marianne Faithfull