Священник Кэлвин Робинсон зиганул, как Илон Маск. Больше он не священник

Англиканская католическая церковь лишила сана священника Кэлвина Робинсона, возглавляющего церковный приход в американском штате Мичиган, после того, как он показал рукой жест, до степени смешения похожий на нацистское приветствие. Соответствующее заявление появилось на главной странице сайта церкви 29 января.

Церковь сообщила, что узнала о появлении в соцсети X видеозаписи, на которой Робинсон во время выступления на саммите против абортов в Вашингтоне продемонстрировал «жест, который многие интерпретировали как пронацистское приветствие».

В церкви считают, что Робинсон, «похоже, пытался добиться расположения некоторых элементов американских политических правых». Церковь просила воздержаться его от интернет-троллинга, но он этого не сделал.

Представители церкви подчеркнули, что не считают произошедшее рядовым административным вопросом, поскольку «Холокост — это эпизод неописуемого ужаса».

«Мы осуждаем нацистскую идеологию и антисемитизм во всех его формах. И мы считаем, что те, кто имитирует нацистское приветствие, даже в шутку или в попытке потроллить своих оппонентов, принижают ужас Холокоста и умаляют жертвы тех, кто боролся с его исполнителями. Такие действия вредны, вносят раскол и противоречат постулатам христианского милосердия», — добавили в церкви.

Кэлвин Робинсон 25 января выступил на саммите против абортов в Вашингтоне. В конце своего выступления он сказал «Мое сердце с вами», приложил правую руку к сердцу и поднял ее вверх, после чего участники встречи начали смеяться и аплодировать. Как пишет Newsweek, Робинсон сделал «чуть менее решительный жест Илона Маска», который зиганул на инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Робинсон 30 января опубликовал видеозапись своего выступления в соцсети X. Он заявил, что получил множество «неприятных» звонков, СМС, голосовых сообщений и электронных писем от «злых, мерзких леваков». «Я не нацист. Но я прощаю вам ваше невежество. Мое сердце с вами», — заявил Робинсон.

После того, как Англиканская католическая церковь лишила его сана, Кэлвин Робинсон повторил, что не считает себя нацистом, а также сказал, его жест был шуткой. «Шутка в конце — это насмешка над истеричными „либералами“, которые назвали Илона Маска нацистом за то, что он ясно показал зрителям, что его сердце с ними», — заявил Робинсон.

Бизнесмен Илон Маск в день инаугурации Дональда Трампа выступил с речью, в завершении которой дважды приложил правую руку к груди и резким жестом выбросил ее вверх. При этом Маск говорил: «Мое сердце с вами». После того, как жест бизнесмена сравнили с нацистским приветствием, Маск заявил: «Нападки в стиле „вы все Гитлеры“ уже так надоели».

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