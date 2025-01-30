Суд в Москве оштрафовал студента из-за эмодзи с нацистской символикой в телеграм-чате

Суд в Москве назначил административный штраф студенту одного из местных вузов из-за эмодзи с нацистской атрибутикой в чате в мессенджере Telegram, сообщило 30 января агентство РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.

«Проведена проверка… по факту публичного размещения в чате, расположенном в мессенджере Telegram, реакций-эмодзи, содержащих символику и атрибутику нацистской Германии», — говорится в судебных материалах.

Студент в ходе судебного заседания не признал вину. Он заявил, что состоял в указанном телеграм-чате, но не помнит, чтобы публиковал какие-либо эмодзи, поскольку в указанный период его аккаунт в мессенджере был взломан.

РИА Новости не уточняет, какой суд вынес решение по делу. Также не сообщается сумма штрафа, назначенного студенту.

За пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей или административного ареста до 15 суток.