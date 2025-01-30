Петербургский нацбол, работавший юристом в «ОВД-Инфо», рассказал, что перечислял деньги с гонораров российским добровольцам в Украине

Петербургский нацбол Даниил Сорокин, работавший юристом в правозащитном проекте «ОВД-Инфо», рассказал в своем телеграм-канале, что перечислял деньги, полученные от правозащитной организации, российским добровольцам, воюющим в Украине.

«В период (абсолютно бесполезной) работы юристом в „ОВД-Инфо“ я получал крайне большое количество денежных средств, абсолютно несоразмерное выполненной работе», — написал Сорокин. По его словам, эти деньги выделялись из иностранных фондов.

Часть полученных от «ОВД-Инфо» денег Сорокин, как он заявил, «отправлял на нужды — интербригадам (сформированным из иностранных добровольцев — прим. „Медузы“) и ДШРГ Русич».

Кроме того, по словам Сорокина, в «ОВД-Инфо» ему безвозмездно дали доступ к платному VPN-сервису, который он использовал на войне «для уничтожения украинской государственности».

В «ОВД-Инфо» петербургскому изданию «Бумага» сказали, что Сорокин действительно сотрудничал с организацией как юрист без адвокатского статуса несколько месяцев в 2022 году. О том, что он поддерживает российских добровольцев, в организации не знали. Правозащитники также назвали изложенные Сорокиным в своем посте факты про VPN и «крайне большое количество денежных средств» вымышленными и отметили, что Сорокин никогда не работал в штате.

Даниил Сорокин — член партии «Другая Россия Э. В. Лимонова». В январе 2024 года его задерживали во время одиночного пикета в поддержку бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова, которого осудили по экстремистской статье. В декабре этого же года партия, подводя итоги, сообщала, что за прошедший год уехали воевать «больше десятка питерских нацболов», называя в их числе Сорокина. В январе 2025-го в аккаунте партии была опубликована фотография Сорокина, в которой его называли добровольцем-связистом из артдивизиона «Юг». При этом, как отмечает «Бумага», в феврале 2022 года Сорокин защищал петербуржцев, задержанных на митинге против войны в Украине.