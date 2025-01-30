Российская оппозиция проведет новый протестный марш в Берлине под лозунгом «Россия против Путина», сообщил политик Илья Яшин.

Акция состоится 1 марта. Шествие пройдет от Потсдамской площади мимо посольства РФ и завершится на площади у Бранденбургских ворот.

Организаторы уже подали уведомление о проведении марша властям Берлина.

Российская оппозиция уже проводила антивоенный марш в Берлине 17 ноября 2024 года. Его организаторами выступили Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.

Репортаж «Медузы» с прошлого марша

«Я выхожу за тех, кто в России» Навальная, Яшин и Кара-Мурза вывели несколько тысяч россиян на антивоенное шествие в Берлине. Вот что из этого получилось. Репортаж «Медузы»

Репортаж «Медузы» с прошлого марша

«Я выхожу за тех, кто в России» Навальная, Яшин и Кара-Мурза вывели несколько тысяч россиян на антивоенное шествие в Берлине. Вот что из этого получилось. Репортаж «Медузы»