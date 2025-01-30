Илья Яшин анонсировал новый марш российской оппозиции в Берлине 1 марта — под лозунгом «Россия против Путина»
Источник: Илья Яшин
Российская оппозиция проведет новый протестный марш в Берлине под лозунгом «Россия против Путина», сообщил политик Илья Яшин.
Акция состоится 1 марта. Шествие пройдет от Потсдамской площади мимо посольства РФ и завершится на площади у Бранденбургских ворот.
Организаторы уже подали уведомление о проведении марша властям Берлина.
Российская оппозиция уже проводила антивоенный марш в Берлине 17 ноября 2024 года. Его организаторами выступили Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.