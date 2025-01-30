Bloomberg: Сулейман Керимов владел долей в SpaceX, когда уже находился под санкциями США

Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов владел долей в компании Илона Маска SpaceX через траст даже после того, как он попал под санкции, введенные первой администрацией Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Акциями в SpaceX Керимов владел через Heritage Trust, созданный в 2017 году и базирующийся в Делавэре, рассказали четыре собеседника Bloomberg, включая двух бывших высокопоставленных американских чиновников. Первоначально, по словам источников, траст владел примерно 1% SpaceX.

Сулейман Керимов попал под санкции США в апреле 2018 года наряду с Олегом Дерипаской, Виктором Вексельбергом и другими миллиардерами. Занимавшаяся администрированием Heritage Trust компания Citigroup в связи с этим обратилась к Минфину и не увидела необходимости блокировать траст и связанные с ним организации, пишет Bloomberg.

В конце июня 2022 года управление по контролю за иностранными активами Минфина США заблокировало активы Heritage Trust, которые на тот момент составляли около одного миллиарда долларов. По словам двух источников человек Bloomberg, доля SpaceX к этому моменту уже была продана.

Представитель Citigroup отказался от комментариев. В ноябре сообщалось, что Citigroup продолжает держать счет Heritage Trust, но не может распределять или принимать средства из-за заморозки, пишет Bloomberg.

SpaceX, Илон Маск и сам Керимов на запрос о комментарии не ответили.

58-летний Сулейман Керимов занимает 17-е место в списке самых богатых россиян по данным индекса миллиардеров Bloomberg. В общем зачете он занимает 282-е место с чистым капиталом около 9,9 миллиарда долларов. Он находится под санкциями США с 2018 года, а позже санкции против него ввели и в Евросоюзе, где его считают частью круга олигархов, близких к Путину.

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