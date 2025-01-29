Власти РФ подтвердили, что взяли в плен австралийца, воевавшего на стороне Украины. Австралия требует его освобождения

Гражданин Австралии Оскар Дженкинс, воевавший на стороне ВСУ, находится в российском плену, объявила глава австралийского МИДа Пенни Вонг.

«Правительство Австралии получило подтверждение от России, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей», — цитирует заявление министра The Guardian.

Вонг подчеркнула, что власти «серьезно обеспокоены» судьбой Дженкинса и уже дали понять Москве, что она должна обращаться с военнопленным в соответствии с международным гуманитарным правом.

Правительство Австралии призывает Россию освободить Дженкинса, сказала глава МИДа. «Если Россия не предоставит господину Дженкинсу защиту, на которую он имеет право в соответствии с международным гуманитарным правом, наш ответ будет недвусмысленным», — добавила она.

Как отмечает The Guardian, подробностей об обстоятельствах пленения и условиях содержании Дженкинса крайне мало. По сведениям российской стороны, австралиец находится в заключении на территории РФ, его состояние здоровья оценивается как «нормальное».

В декабре «военкор» Александр Сладков опубликовал видео, на котором было запечатлено, как российские военные разговаривают с пленным австралийцем и несколько раз бьют его. Мужчина на видео представился 32-летним преподавателем биологии Оскаром Дженкинсом. Он заявил, что живет в Австралии и Украине. Предполагается, что его взяли в плен под Краматорском.

Власти Австралии в течение месяца пытались выяснить судьбу Оскара Дженкинса. В середине января журналисты телеканала ABC со ссылкой на других иностранцев, воюющих за ВСУ, сообщили, что Дженкинс мог быть убит.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что Россия должна предоставить «неопровержимое видеодоказательство» того, что Дженкинс жив. «То, что Российская Федерация отказывалась подтвердить его статус более месяца — и тем самым подвергла его семью, друзей и соотечественников-австралийцев страданиям — типично для этого варварского режима», — добавил он.