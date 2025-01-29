Суд в Москве приговорил 18-летнего Гагика Григоряна к семи годам колонии по делу о подготовке убийства военного

Судья 2-го Западного окружного военного суда Роман Кифоренко приговорил 18-летнего активиста движения «Левое социалистическое действие» Гагика Григоряна к семи годам лишения свободы по делу о подготовке убийства военного, сообщает «Медиазона» 29 января. Григоряну также назначили штраф 40 тысяч рублей.

Процесс проходил в закрытом режиме, поэтому неизвестно, какой срок для активиста просил государственный обвинитель.

Судья Кифоренко признал Григоряна виновным по статьям о государственной измене, приготовлении к теракту, участии в террористическом сообществе и хранении взрывчатки. При этом судья оправдал его по статье о контрабанде взрывного устройства.

Гагик Григорян — активист из Курска. Его задержали в октябре 2023 года, когда ему было 17 лет. Активиста внесли в реестр «террористов» Росфинмониторинга с пометкой, что в отношении него возбуждено дело по террористической статье. Суть обвинений, выдвинутых в отношении Григоряна, не раскрывалась. Сам активист писал в одном из писем из СИЗО, что его обвинили «в подготовке ликвидации подполковника российской армии».

Правозащитный проект «Зона солидарности» и «Левое социалистическое действие» допускали, что преследование Григоряна — провокация силовых структур.