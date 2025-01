Генпрокуратура объявила «нежелательной» деятельность «Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины»

Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» на территории страны деятельность международной организации Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine (RD4U).

Ведомство считает целью этой организации «нарушение территориальной целостности» России, «подрыв экономических основ государства» и «дестабилизацию социально-политической обстановки».

«На официальном интернет-ресурсе организации размещаются материалы, в которых оспаривается принадлежность к России Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Публикуются статьи, дискредитирующие внешнюю политику РФ, действия Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе . Высказывается необходимость поддержки киевского режима», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Организация RD4U была создана в 2023 году при Совете Европы для того, чтобы фиксировать ущерб от полномасштабного российского вторжения в Украину. Граждане Украины могут подать в реестр заявки на возмещение ущерба от потери или повреждения недвижимости, гибели или ранения близких. Штаб-квартира RD4U находится в Гааге.