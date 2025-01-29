Apple начала сотрудничать со SpaceX, чтобы добавить поддержку Starlink в айфоны

Apple тайно сотрудничает с компанией SpaceX и оператором T-Mobile, чтобы включить поддержку сети Starlink для пользователей iPhone, пишут Bloomberg со ссылкой на источники и Reuters.

27 января «незаметно для публики», как пишет Bloomberg, было выпущено обновление программного обеспечения с функцией бета-тестирования поддержки Starlink. К программе бета-тестирования пока подключено небольшое число айфонов.

В рамках бета-тестирования первые пользователи получили от T-Mobile текстовые сообщения, в которых говорилось: «Вы находитесь в бета-версии T-Mobile Starlink. Теперь вы можете оставаться на связи с помощью текстовых сообщений через спутник практически из любой точки мира. Чтобы начать пользоваться — обновитесь до iOS 18.3».

Как поясняет Bloomberg, это будет работать так: когда айфон находится в зоне без сотовой связи, он попытается подключиться к спутникам SpaceX. Пока с помощью спутниковой связи можно будет отправить только текстовые сообщения. При этом возможности спутниковой связи не могут использоваться в местах, где доступна мобильная сеть.

SpaceX и T-Mobile, как пишет Bloomberg, заявили, что в будущем планируют расширить программу на передачу данных и голосовые вызовы.

В октябре 2024 года Федеральная комиссия по связи США разрешила компаниям SpaceX и T-Mobile задействовать спутники Starlink для обеспечения связи в районах Северной Каролины, сильно пострадавших от урагана «Хелен».