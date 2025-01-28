«Ведомости»: владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже сети. Покупателем называют Промсвязьбанк

Группу компаний «М.Видео-Эльдорадо», занимающуюся продажей электроники и бытовой техники, собираются продать, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. Переговоры о покупке, заявили собеседники издания, ведутся с Промсвязьбанком (ПСБ).

В «М.Видео-Эльдорадо» на запрос «Ведомостей» ответили, что «не комментируют слухи», в ПСБ от комментариев отказались.

Если сделка состоится, пишут «Ведомости», это будет уже вторая попытка Промсвязьбанка выйти на рынок розничной торговли. Весной 2023 года банк запустил собственный маркетплейс «ПСБ маркет», напоминает издание. По состоянию на начало 2025 года, «ПСБ маркет» оформляет доставку через «Почту России», а собственные пункты выдачи заказов у него есть только в «новых регионах» — на захваченных Россией украинских территориях.

«М.Видео» и «Эльдорадо» одни из старейших и крупнейших сетей розничных магазинов электроники и бытовой техники в России. В марте 2018 года «М.Видео» купило «Эльдорадо» и продолжило использовать оба бренда.

Обе компании входили в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. В 2022 году «Сафмар» объявила, что Гуцериев договорился о продаже акций группы.

По состоянию на 2023 год, у структур Гуцериева оставалось 10,37%. Мажоритарным акционером группы был гендиректор ПАО «М.Видео» Билан Ужахов (53,63% акций). 23,8% акций компании торговались на Московской бирже.

По данным группы компаний на конец 2024 года, на территории РФ работали более 1200 точек продаж под брендами «М.Видео» и «Эльдорадо».