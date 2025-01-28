В Петербурге 76-летнюю пенсионерку приговорили к десяти годам колонии за поджог припаркованной у военкомата машины. Она сделала это по указанию мошенников

1-й Западный окружной суд в Санкт-Петербурге приговорил 76-летнюю пенсионерку Галину Иванову к десяти годам колонии общего режима по делу о поджоге автомобиля, припаркованного рядом с военкоматом, пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Женщину признали виновной в совершении теракта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба (пункт «в» части 2 стати 205 УК). Ей назначили минимальный срок по этой статье, отмечает «Фонтанка». Такого же наказания требовало обвинение. Иванову взяли под стражу в зале суда.

Издание 47.news пишет, что в 2023 году с Галиной Ивановой связались мошенники, которые под различными предлогами в течение полутора месяцев выманивали у нее деньги. В сумме пенсионерка отправила мошенникам больше полумиллиона рублей. В ноябре 2023 года по их указанию она бросила коктейль Молотова в автомобиль, стоявший рядом с военным комиссариатом на набережной Фонтанки. Машину быстро потушили, в результате поджога никто не пострадал. Пенсионерку задержали на месте.

Как обращает внимание «Фонтанка», после поджога было заведено еще одно дело — о мошенничестве, по которому Иванова проходит как потерпевшая. Авторы экспертизы по делу «пришли к выводу, что пострадавшая стала так называемым „биодроном“ — человеком, который бездумно совершает у себя на родине преступления в интересах другого государства», пишет издание.

Сама Иванова в последнем слове так отреагировала на срок, который ей запросил прокурор: «Понятно ведь, что десять лет колонии для меня — приговор смертельный. Я и десять дней там не проживу».