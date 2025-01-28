Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина. В Кремле ответили, что российские спецслужбы «принимают все необходимые меры» для безопасности президента

Российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности первых лиц государства. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация Джо Байдена якобы пыталась убить Владимира Путина.

Карлсон во время разговора с журналистом Мэттом Тайбби рассуждал о действиях администрации Байдена в период между президентскими выборами и инаугурацией. По его словам, тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен выступал за «настоящую войну» (с кем и в какой период, Карлсон не уточнил), а администрация Байдена пыталась убить российского президента.

Журналист назвал эти планы «безумием» и задался вопросом, кто бы тогда «контролировал» Россию и ее ядерный арсенал.

Никаких подтверждений своих слов Карлсон не привел.

Песков, комментируя слова американского журналиста, сказал: «Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь главы государства» (цитата по «Интерфаксу»).