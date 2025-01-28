Правительственная комиссия одобрила предложение Минюста не сажать в СИЗО беременных и отцов-одиночек

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Минюста расширить категории тех, кому в качестве меры пресечения можно будет избрать заключение под стражу, пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве и пресс-службу ведомства.

Минюст еще в 2023 году предложил не применять заключение под стражу к некоторым категориям лиц, совершивших преступления средней тяжести:

несовершеннолетних;

беременных;

женщин, имеющих малолетнего ребенка;

мужчин — единственных родителей малолетнего ребенка;

усыновителей, опекунов, попечителей малолетних детей или детей-инвалидов.

Заключать под стражу предлагается только в том случае, если преступления носят насильственный характер, а также если подозреваемый пытался скрыться или нарушил назначенную ранее меру пресечения.

В Госдуме предложили также указать, что кроме тяжести преступления должно учитываться, имело ли место насилие или угроза его применения.

Женщин с малолетними детьми законопроект рассматривает отдельно и предлагает установить, что их можно заключить под стражу только в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Кроме этого, освободить от заключения под стражу предлагается людей с тяжелыми заболеваниями, подтвержденными медицинскими документами.

Законопроект, внесенный в июне 2023 года, предусматривает изменения в уголовно-процессуальный кодекс. Предлагаемые в нем меры, как говорится в пояснительной записке, направлены «на гуманизацию законодательства». В первом чтении Госдума приняла законопроект в октябре 2023 года.