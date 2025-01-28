Минюст подал иск о ликвидации фонда «Трансгендер». Он помогал транслюдям более 15 лет

Главное управление Минюста России по Москве подало в Кунцевский суд иск о ликвидации фонда «Трансгендер», пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

На сайте суда указано, что иск зарегистрирован 24 января. Другие подробности в карточке дела не приводятся.

В феврале 2024 года Минюст потребовал ликвидации фонда после плановой проверки, рассказывала директор Яэль Демедецкая. В акте проверки, по ее словам, были приведены цитаты участников одного из семинаров 2017 года, взятые из видео в соцсетях. Минюст делал вывод, что обсуждения на семинаре затрагивали «базовые моральные и культурные нормы, религиозные устои, институт брака, семейные ценности общества», а также осуществляли «активную пропаганду вседозволенности, безнравственности и эгоизма».

Директор фонда Яэль Демедецкая говорила, что в последнее время они работали «очень тихо»: «были внутренние встречи, психологи писали работы и проводили исследования». «Естественно, мы должны сдавать отчетность, и последнюю у нас не хотели принимать. Теперь мы получили письмо, после которого стало ясно, почему», — рассказывала она.

Фонд «Трансгендер» появился в 2007 году и вырос из сайта transgender.ru, с помощью которого поначалу координировали встречи группы поддержки российских транслюдей. Еще через несколько лет открылась клиника, в которой помогали, если при трансгендерном переходе человеку требовалась медицинская помощь. В 2017 году основатели проекта, Яэль и Андрей Демедецкие, покинули Россию из-за риска преследования.

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