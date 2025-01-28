Еврокомиссия одобрила введение повышенных пошлин на сельхозпродукцию и азотные удобрения из России

Евросоюз введет повышенные пошлины на сельхозпродукцию из России и Беларуси, а также на некоторые азотные удобрения из этих стран. Соответствующее предложение одобрила Еврокомиссия.

Пошлины составят 15%. Целью их введения называется снижение зависимости от импорта из РФ и Беларуси, который «представляет риск для продовольственной безопасности и делает ЕС уязвимым перед Россией».

Условия транзита сельхозпродукции в третьи страны не изменятся. Решение Еврокомиссии должен будет утвердить Совет ЕС.

Повышенные пошлины в отношении российских удобрений лоббировали европейские химические компании. Они жаловались на «агрессивную стратегию снижения цен» со стороны РФ, которая привела к вытеснению с рынка местных производителей. До сих пор пошлины составляли 6,5%.

Введение повышенных пошлин на удобрения также предлагали некоторые европейские страны в контексте российско-украинской войны, чтобы уменьшить доходы российского бюджета. Санкции против удобрений из РФ в ЕС никогда не вводили — как утверждали источники «Коммерсанта», в этом вопросе в Брюсселе ориентировались на США, которые являются одним из основных покупателей российской продукции.