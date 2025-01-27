В Сочи задержали 20 человек, устроивших беспорядки после отмены концерта тиктокера Ивана Золо

В Сочи полиция задержала и доставила в отдел 20 человек, устроивших беспорядки после отмены концерта тиктокера и стримера Ивана Золо (Иван Золочевский), сообщили в МВД.

Концерт должен был пройти 26 января в клубе Nebar. Однако вечером в этот день в полиции Кубани сообщили, что около 18:00 было получено сообщение о минировании площадки. Концерт отменили, зрителей эвакуировали. При этом часть эвакуированных, как заявили в МВД, «спровоцировали групповое нарушение общественного порядка». В чем оно заключалось — не уточняется.

По данным полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Что вменяется задержанным — неизвестно.

Местные издания пишут, что подростки шумели у дверей заведения и пытались прорваться внутрь. Некоторые призывали бросать в дверь бутылки и выкрикивали оскорбления в адрес Ивана Золо. На одном из видео подростки бьют по двери метлой и скандируют «Гойда».

Сам Иван Золо записал видео, в котором говорит, что концерт в Сочи отменяется «по причине лжеминирования». Все вопросы по возврату билетов он рекомендовал задавать организаторам.