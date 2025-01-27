В России объявили «нежелательной» организацией Независимый институт философии, основанный учеными-эмигрантами

В России объявили «нежелательной» организацией Независимый институт философии — академическую организацию, основанную российскими учеными в эмиграции.

Как отмечается в соответствующем решении Генпрокуратуры РФ, институт «организует и проводит различные конференции, на которых выступают представители научного сообщества с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами».

В телеграм-канале ведомства также говорится, что институт «собрал под своей крышей ярых русофобов, оголтелых критиков политики руководства России и прочих ангажированных Западом обличителей русского мира».

Независимый институт философии был создан в 2022 году российскими учеными, покинувшими страну после начала вторжения РФ в Украину. Миссией организации на ее сайте называется «содействие развитию свободной философской мысли на русском языке».